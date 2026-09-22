De Bruyne dal Belgio: “Mai pensato di lasciare il Napoli in estate! Fisicamente sto molto bene”

vedi letture

Kevin De Bruyne fa chiarezza sul suo futuro al Napoli e parla del nuovo ciclo del Belgio. Il centrocampista è soddisfatto della propria condizione fisica.

Nessun dubbio sul futuro al Napoli e nessuna intenzione di interrompere il percorso iniziato in estate. Kevin De Bruyne ha fatto chiarezza sulla sua situazione in azzurro in vista della sfida tra Belgio e Italia, soffermandosi anche sul nuovo corso della nazionale guidata da Mark van Bommel. Il centrocampista ha spiegato di non aver mai valutato un addio al club durante l’estate: “Non ho mai preso in considerazione l'idea di lasciare Napoli quest'estate, non ne ho parlato con nessuno”. Prima, però, De Bruyne ha parlato del suo impegno con i Red Devils e della volontà di accompagnare il nuovo progetto: “Ho detto a van Bommel che sono qui per aiutare. Mi sento bene sia mentalmente che fisicamente, quindi volevo solo continuare così. Molti giocatori mi hanno chiesto di restare. Non voglio pensare troppo al futuro, ma per me non è stato un problema”.

De Bruyne: “Mi sento molto bene”

Il belga ha poi fatto il punto sulla propria condizione e sul rendimento con il Napoli, mostrando soddisfazione per il suo avvio di stagione: “Penso che il mio livello sia buono; sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla mia forma già all'inizio di agosto. Se continua così, sarà fantastico per me. Rispetto al mio picco di dieci anni fa, potrebbe essere leggermente diverso, ma penso sia normale”. De Bruyne ha quindi aggiunto: “Mi sento molto bene. Ho ripreso ad allenarmi all'inizio di agosto e mi sono sentito subito in forma. All'inizio della stagione non ho giocato tutte le partite, ma di recente ho disputato tre volte l'intera partita, tutti i 90 minuti. Con i Red Devils sta iniziando un nuovo progetto. Vedo molto entusiasmo, vedremo come andrà”. Il centrocampista sarà quindi protagonista della sfida contro l’Italia allo stadio Olimpico, dove ritroverà da avversari due compagni del Napoli, Di Lorenzo e Vergara, quest’ultimo alla prima convocazione con l'Italia.