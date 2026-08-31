Adani punge Allegri alla Rai: "Dominio Como. Si gioca non per bellezza, ma per vincere!"

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Il Napoli perde in casa contro il Como nel debutto stagionale al Maradona, soffrendo per gran parte del match la qualità e l'organizzazione della squadra di Fabregas. Ne ha parlato alla Domenica Sportiva l'ex difensore Lele Adani: "Bellezza del Como? Non parliamo di bellezza. Altrimenti diamo modo di palare di estetico e ludico, così dai modo a chi riduce tutto... e dice che per giocare e per divertirsi si va al circo, invece no, perché il Como col gioco ha dominato.

Allegri lo dice? Sì, ma anche altri lo ripetono, vogliono ridurre tutto a questo. Invece va approfondito. Ecco perché non mi basta la parola bellezza, non è solo il possesso, ma il Como ha fatto più tiri, più dribbling, intercetti, contrasti, passaggi e potrei andare avanti fino a domattina. Dominare non è solo essere belli, così ti descrivono come filosofi, esteti, ma si parla di efficacia, compattezza. Fabregas ha idee uniche, ma in Italia, sono idee che ritroviamo in Europa nel calcio internazionale. Poi hanno ambizione e parlano stessa lingua allenatore e società".