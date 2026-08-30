Napoli-Como 1-2, le pagelle: Anguissa-Rrahmani, che pasticcio! Bene De Bruyne, lampo Hojlund
Meret 6,5 Poco da fare su Baturina e sulla rete del 2-1. Bravissimo a fine primo tempo sul colpo di testo di Baturina.
Di Lorenzo 5,5 Arriva puntuale al 27’ con un pallone che meritava più aggressività da parte dei centrocampisti. Non è ancora brillante nella gamba.
Rrahmani 5 Pure lui non è impeccabile sul gol del 2-1, quando avrebbe dovuto spazzare lateralmente l’appoggio errato di Anguissa. Soffre molto la mobilità di Douvikas.
Rafa Marin 6 Buon intervento su sbavatura di McT, ma poi qualche piccola sbavatura in tutto il primo tempo. Mostra però buona personalità in diversi uno contro uno.
Olivera 4,5 Preferito a Spinazzola, parte subito molto aggressivo ma legge malissimo il movimento di Diao sull’azione del gol di Baturina. Soffre tantissimo e sbaglia da buona posizione al 55’. Dal 56’ Spinazzola 6 Con lui c’è maggiore qualità da quella parte.
Anguissa 4,5 Non arriva su una carambola pericolosa in area Como. Errore difficile da accettare sul 2-1 del Como. Uno sbaglio che di fatto pregiudica poi tutta la gara. Dal 80’ David Neres 6 Un 6 di bentornato.
Lobotka 6,5 Uno dei pochi a far saltare la pressione del Como, ma spesso viene infilato dalle ripartenze lariane. Aveva anche trovato un bel gol nel finale, annullato per l’offside millimetrico di Lucca.
McTominay 5,5 Perde una brutta palla in avvio e in generale si vede davvero poco nel primo tempo. A sorpresa, Allegri lo cambia a inizio del secondo tempo. Dal 56’ De Bruyne 6,5 Subito imbucata di qualità e diversi palloni pericolosi in area.
Politano 5 Poco incisivo, non ha lo sprint e spesso si limita a fare il compitino. Troppo poco.
Lang 5,5 Allegri gli lancia un segnale di grande fiducia, ma al 18’ sbaglia un gol clamoroso col colpo di testa a tre metri dalla porta. Non gli manca l’intraprendenza, ma spesso si perde quando c’è da fare la giocata decisiva. Dal 56’ Alisson 6 Non sfonda sempre, ma almeno ci mette vivacità e personalità.
Hojlund 7 Non tocca un pallone per mezz’ora, poi da solo si inventa un gran gol da attaccante vero. Gli arrivano davvero pochi palloni giocabili. Dal 80’ Lucca 6 Una buona sponda per Alisson, un colpo di testa in area e tanta sfortuna sul gol annullato a Lobotka.
Allegri 5 Qualche errore individuale rovina il piano gara che, come al solito, non prevedeva di certo un Napoli arrembante. Nel secondo tempo serviva alzare un pochino il baricentro e non si capiscono alcuni cambi.
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