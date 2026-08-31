Mercato Napoli chiuso! Venerato: "Lang bloccato da Leao, era fatta per Gabriel Jesus"

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Non ci saranno ulteriori sussulti sul calciomercato. Il Napoli di Max Allegri resterà con l'organico attuale e l'annuncio è arrivato dall'esperto di mercato della Rai Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva. Non ci sarà il colpo in attacco perché - riferisce il giornalista - la società ha fatto sapere che il mercato in entrata è ufficialmente chiuso.

Calciomercato Napoli, Lang ha bloccato il rinforzo in attacco

A rovinare i piani del Napoli è stato Rafael Leao. Il portoghese ha scelto il Galatasaray e non più all'Aston Villa ed in questo modo è saltato il passaggio di Noa Lang ai turchi che poteva portare risorse economiche e liberare un posto in lista. Secondo Venerato, i turchi avrebbero portato 20mln di euro nelle casse del Napoli e Manna avrebbe così chiuso per Gabriel Jesus che ha atteso fino all'ultimo per poi ricevere la chiamata del Barça. Non solo: il Napoli aveva possibilità anche per Zirkzee in uscita dallo United e su cui adesso c'è la Juventus.