Sosa: "60' di sofferenza come a Genova! Ma ora c'era la qualità di Baturina e Douvikas"

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Roberto "El Pampa" Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così Napoli-Como 1-2: "Qui si cercano i likes ormai. Hanno esaltato la vittoria col Genoa in cui il Napoli aveva sofferto per 60 minuti allo stesso modo. Non aveva preso gol solo perché Colombo e Vitinha non hanno la qualità di Baturina e Douvikas. Sapevamo tutti che il Como avrebbe fatto la partita ed il Napoli attendeva. Non troviamo scuse su forma o cambi, la realtà è questa, poi si diceva che i cambi li aveva indovinati allora oggi li ha sbagliati? Vergara che fine ha fatto ad esempio?".