Allegri: "Troppo leggeri, serve più attenzione in difesa! KDB sta bene, McTominay con le vesciche"

Allegri: "Troppo leggeri, serve più attenzione in difesa! KDB sta bene, McTominay con le vesciche"TuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta al Maradona contro il Como: "De Bruyne sta meglio. Bisogna assolutamente migliorare una cosa: quando si difende bisogna essere più attenti. Quando alla fine del primo tempo concedi un angolo o un tiro, devi portarla sull'uno a uno. In certi momenti siamo troppo leggerini; dall'altro lato c'è che abbiamo avuto diverse occasioni. Dobbiamo capire quando non possiamo giocare e quando si. Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, la cosa principale è che siamo stati leggeri sui gol, specie sul secondo. In venti secondi non si possono concedere due azioni".

Che tipo di risposte hai trovato da Lang, e su Neres? "Lang ha fatto una buona partita. Neres era da otto mesi che non giocava. E' più difficile recuperare in questi momenti della stagione, vince chi sbaglia meno. Inter e Arsenal non decideranno la stagione del Napoli. Non è la partita di oggi che siamo troppo leggerini, ci lavoreremo".

La condizione di McTominay? "Ha avuto dei problemi di vesciche, si allena a ranghi ridotti, speriamo di averlo nelle migliori condizioni possibili".