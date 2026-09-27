Allegri cambia il Napoli: addio al 4-3-3? La svolta preparata durante la sosta

Allegri sfrutta la sosta per cambiare il Napoli: il 4-3-3 non convince più e prepara nuove soluzioni.

La lunga sosta diventa un momento di riflessione e di lavoro per Massimiliano Allegri, intenzionato a trovare nuove soluzioni per rilanciare il Napoli. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri rimasti a Castel Volturno si sono allenati fino a venerdì mattina e torneranno al lavoro martedì, dopo tre giorni di riposo. Il tecnico sta sfruttando questa fase anche per rivedere alcune delle scelte compiute finora, con diversi calciatori che saranno osservati attentamente nelle due settimane che porteranno alla sfida contro il Frosinone.

Allegri verso l’addio al 4-3-3: “Non pensa più che questo sia il percorso tattico da seguire”

La novità principale riguarda proprio l'assetto del Napoli. Allegri starebbe infatti maturando l’idea di abbandonare il 4-3-3 per sperimentare soluzioni differenti alla ripresa. Il quotidiano napoletano sottolinea che l’allenatore “lavora a nuove idee e all’abiura del 4-3-3”, aggiungendo che “non pensa più che questo sia il percorso tattico da seguire”. La sosta diventa così un passaggio importante per ridisegnare il Napoli in vista del Frosinone e del successivo tour de force, con diversi uomini e soprattutto gli equilibri tattici della squadra sotto esame.