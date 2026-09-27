Lucca, il Napoli non lo molla: anche lo spogliatoio si schiera con lui

Il Napoli sostiene Lucca: Allegri crede nell’attaccante e lo spogliatoio lo protegge in attesa del primo gol.

Il Napoli si stringe attorno a Lorenzo Lucca. L’attaccante è ancora alla ricerca del primo gol in campionato, ma la fiducia nei suoi confronti resta alta sia da parte di Massimiliano Allegri sia all’interno dello spogliatoio. Come racconta il Corriere dello Sport, i compagni conoscono le qualità dell’ex Udinese e stanno cercando di sostenerlo in una fase delicata. Il tecnico, dal canto suo, continua a considerarlo una risorsa importante per caratteristiche differenti rispetto a Hojlund, soprattutto quando serviranno centimetri, gioco aereo e profondità.

Vergara e Politano incoronano Lucca: la fiducia dello spogliatoio

Un segnale del rapporto con i compagni è arrivato anche da un recente contenuto social del Napoli realizzato con il videogioco FC 27. Alla domanda sul calciatore da tenere d’occhio, Vergara ha indicato senza esitazioni “Lucca”, mentre Politano ha scherzato definendolo “Luccone, la rinascita del cigno”. Due battute che, secondo il quotidiano, raccontano la considerazione di cui gode l’attaccante nel gruppo. Allegri non intende mettergli pressione e il Napoli è disposto ad aspettarlo: adesso toccherà a Lucca trasformare questa fiducia nel gol che potrebbe finalmente sbloccarlo.