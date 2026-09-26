Come sta David Neres? Buone notizie per Allegri da Castel Volturno

Il brasiliano sfrutta la sosta per le nazionali per ritrovare la migliore condizione fisica: il tecnico punta molto su di lui per il suo gioco.

Tra le buone notizie per Massimiliano Allegri c'è il brasiliano David Neres. L'ex Benfica sta approfittando di questa sosta per le nazionali per mettere ancora più benzina nelle gambe e migliorare la condizione fisica. L'allenatore punta molto su di lui: le caratteristiche di Neres sono ideali per il gioco che intende esprimere Allegri.

Neres Napoli, i segnali incoraggianti nella mezz'ora di Firenze

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo alla forma fisica di Neres: l'ex Ajax ha giocato finora spezzoni di partita mostrando sempre colpi interessanti, anche se la forma fisica non è ancora quella dei tempi migliori. "La sosta sarà un bene anche per lui, è tempo prezioso e utile per lavorare e avvicinarsi alla forma migliore. Eppure già si sono intravisti al Franchi, domenica, spiragli di Neres, quello autentico, con due gesti che hanno ricordato in parte il giocatore ammirato a tratti nel corso della sua avventura napoletana."

Neres Napoli, obiettivo Frosinone: due settimane per ritrovare la forma migliore

"Allora, attesa per Neres. E sosta utile per ritrovarlo. A sua disposizione altre due settimane piene prima del Frosinone. Ma la mezz'ora di Firenze, pur senza gol, è stata incoraggiante", prosegue il Corriere dello Sport. Si è rivisto in parte il giocatore che Neres sa essere: quello che ai tempi dell'Ajax prometteva grandi cose, quello che al Benfica si è confermato seppur a fasi alterne, quello che Napoli ha imparato a conoscere nelle sue domeniche di sole. Tornerà. Sta tornando.