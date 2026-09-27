De Bruyne, Allegri studia la svolta: il piano per farlo diventare la risorsa in più

De Bruyne cresce e Allegri studia come esaltarlo: il Napoli aspetta il belga per compiere il salto di qualità.

Kevin De Bruyne è in crescita e Massimiliano Allegri aspetta che il fuoriclasse belga riesca a trasferire anche nel Napoli quanto mostrato con la sua nazionale. È il tema approfondito oggi da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il numero 17 rappresenti una risorsa fondamentale per aumentare il livello qualitativo della squadra. Dopo una prima parte di stagione vissuta tra prestazioni alterne, il tecnico vuole sfruttarne maggiormente tecnica, visione di gioco e capacità di incidere negli ultimi metri.

Allegri studia la posizione di De Bruyne: possibile convivenza con i big a centrocampo

La questione centrale riguarda soprattutto la collocazione tattica del belga. Allegri dovrà trovare gli equilibri necessari per esaltarne le caratteristiche senza perdere solidità, anche quando torneranno a disposizione gli altri uomini del centrocampo. Il quotidiano evidenzia infatti la possibilità di vedere insieme De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay, una soluzione che richiederà però un utilizzo intelligente degli spazi e delle caratteristiche dei singoli. Il concetto di fondo è chiaro: “Kevin è in crescita, il Napoli lo aspetta per il salto di qualità”. La sosta può quindi diventare un passaggio importante per restituire ad Allegri un De Bruyne sempre più centrale nel progetto.