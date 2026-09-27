La sosta può cambiare tutto: Allegri prepara l’arma in più del Napoli

La Gazzetta punta su Lang: Allegri aspetta l’olandese, chiamato a conquistare spazio nel Napoli dopo la sosta.

Noa Lang può diventare una delle armi in più del Napoli alla ripresa del campionato. È quanto sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica spazio all’esterno olandese con il titolo “Adrenalina Lang per Allegri”. Finora l’ex PSV ha raccolto quattro presenze per complessivi 183 minuti, ma il quotidiano evidenzia come Massimiliano Allegri si aspetti molto di più da un calciatore arrivato in estate per aggiungere imprevedibilità e qualità sulle corsie offensive.

Lang cerca spazio: la sosta può diventare la svolta

L’olandese è rimasto a Castel Volturno durante la pausa per le nazionali e avrà quindi la possibilità di lavorare direttamente con Allegri per guadagnare terreno nelle gerarchie. La Rosea sottolinea che Lang dovrà soprattutto liberarsi di qualche eccesso individuale e mettere maggiormente le proprie qualità al servizio della squadra. Il talento non è in discussione e la speranza del Napoli è che la sosta possa rappresentare il momento della ripartenza: “Lang è la speranza, dopo quattro presenze con 183’ consumati andando in bianco”. Una soluzione in più per un attacco che, alla ripresa, avrà bisogno anche della sua capacità di creare superiorità e saltare l’uomo.