Rafa Marin a Dazn: “Tragedia enorme a Toledo, vicini alle vittime! Troppi gol subiti, dobbiamo migliorare”

Rafa Marin a DAZN esprime vicinanza alle vittime della tragedia in Spagna e analizza i problemi difensivi del Napoli.

Nel pre-partita di Monza-Napoli, il difensore azzurro Rafa Marin è intervenuto ai microfoni di DAZN paretendo da un messagigo di vicinanza ai propri connazionali dopo la tragedia ferroviaria che è avvenuta oggi in Spagna: "Voglio dare tantissima forza e tanto coraggio a tutti quei familiari e amici che avevano una persona cara su quel treno. Sono cose che oggi non dovrebbero accadere, eppure è già successo due volte in meno di un anno. È una tragedia enorme. Voglio esprimere le mie condoglianze e tutta la mia vicinanza, anche a nome del Napoli e dell'intero club. Abbiamo tutti un grande dolore e vogliamo manifestare il nostro sostegno. Personalmente spero, come tanti spagnoli, che una cosa del genere non accada mai più e che si intervenga il prima possibile per risolvere questi problemi. Non si dovrebbe avere paura di prendere un treno, di affrontare un viaggio che tantissime persone compiono ogni giorno. Oggi, però, la cosa più importante è stare vicino alle famiglie delle vittime, trasmettere loro tanto coraggio e tanta forza”.

Passando alla partita, anche stasera avete giocato con la difesa a quattro, con te e Rrahmani centrali. Nelle ultime due gare, però, avete subito tre gol a partita. Come sta procedendo il passaggio alla difesa a quattro e come state vivendo questo momento di difficoltà difensiva?

“Stiamo lavorando molto su questo aspetto, soprattutto sulla fase difensiva quando ci troviamo con il blocco basso. È vero che abbiamo subito tanti gol nelle ultime due partite, ma erano entrambe gare difficili. Una era una partita di Champions League, l'altra contro la Roma. Sappiamo che sono due squadre forti, sia la Roma che il Bodø/Glimt. Dobbiamo continuare a lavorare su questi aspetti per migliorare”.