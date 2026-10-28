Milinkovic-Savic a Sky: “Vittoria importante, ma abbiamo due gare difficili. Pensiamo partita per partita”
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Milinkovic-Savic commenta il successo del Napoli a Monza: le parate, il gioco con i piedi e i prossimi impegni.
Il Napoli supera il Monza per 4-1 nella nona giornata di Serie A e ritrova entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Al termine della sfida, il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la propria prestazione.
Landucci ti ha fatto i complimenti per le parate e non solo.
"Principalmente bisogna parare, poi se ci metti giocare con i piedi è un qualcosa in più".
Vittoria della svolta?
"Bisogna andare partita per partita, poi quando vinci c'è entusiasmo e va portato avanti".
Avete un obiettivo?
"Dico partita per partita perché abbiamo due gare difficili e dobbiamo raccogliere punti".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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