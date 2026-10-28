Manna a Sky: “Squadra da rinfrescare! De Bruyne va gestito, sabato tre gol da non prendere”

Giovanni Manna a Sky Sport prima di Monza-Napoli: le difficoltà difensive, la gestione di De Bruyne e il futuro della squadra.

Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida contro il Monza valevole per la 9ª giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Partita importante, non bisogna nasconderci. Siamo in crescita, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritato sabato. La squadra è la migliore in questo momento, De Bruyne va gestito. Partita difficile, il Mozna è una buona squadra e davanti sono bravi. Serve una prestazione importante".

Vanno trovati automatismi difensivi?

"Abbiamo quasi sempre fatto la stessa cosa, delle volte con Di Lorenzo dentro e Politano a fare il quinto. Ogni tanto, durante la partita, perdiamo lucidità. Abbiamo fatto mesi senza Anguissa e McTominay, è importante. Sabato abbiamo preso 3 gol da non prendere, purtroppo abbiamo perso Benoit ma andiamo avanti e guardiamo positivo. Usciamo tutti insieme da questa situazione".

Ci aspettiamo troppo da voi?

"E' perché siamo forti. Penso che abbiamo una buona squadra, che va un po' rinfrescata. Questa squadra ha valori e sa uscire da situazioni complicate. Ci vuole pazienza, vogliamo uscirne e abbiamo le carte per farlo".