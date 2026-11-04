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Tra poco Allegri in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Tra poco Allegri in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 23:02In primo piano
di Antonio Noto

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Al termine del match valido per la quarta giornata della Phase League di Champions League contro il Porto, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Do Dragao per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.