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Tra poco Allegri in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
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Al termine del match valido per la quarta giornata della Phase League di Champions League contro il Porto, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Do Dragao per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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08 nov 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
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Direttore responsabile: Francesco Molaro
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