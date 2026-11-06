Spogliatoio spaccato? Gli italiani difendono Allegri, tensioni con gli stranieri: il retroscena

Napoli, retroscena sulle tensioni nello spogliatoio: italiani vicini ad Allegri, dubbi sui rapporti con Hojlund e De Bruyne.

La pesante sconfitta contro il Porto in Champions League rischia di lasciare conseguenze profonde anche all’interno dello spogliatoio del Napoli. Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista della Serie A, Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro per ritrovare compattezza. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il rapporto tra Massimiliano Allegri e alcuni calciatori si sarebbe deteriorato dopo i primi mesi di entusiasmo. Il gruppo degli italiani, da Politano a Di Lorenzo, passando per Meret e Vergara, sarebbe invece convinto che un cambio di allenatore rappresenterebbe la soluzione peggiore.

Napoli, da Hojlund a De Bruyne e Lang: i retroscena sulle tensioni nello spogliatoio

Le maggiori frizioni, secondo la ricostruzione del quotidiano, riguarderebbero alcuni calciatori stranieri e il rapporto con l’allenatore e i compagni. Dopo il ko di Porto, Hojlund ha pubblicamente espresso il proprio disaccordo con l’analisi di Allegri, mentre De Bruyne continua a manifestare nervosismo in campo senza riuscire a incidere come ci si aspetterebbe. Sotto osservazione anche gli atteggiamenti altalenanti di Noa Lang e il presunto malumore di Lorenzo Lucca nei confronti del belga. Il quotidiano si interroga inoltre su quanti compagni considerino De Bruyne una prima donna. Si tratta di tensioni e interrogativi riportati dalla stampa, non di una spaccatura ufficialmente confermata: il ritiro deciso da De Laurentiis arriva comunque in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del gruppo azzurro.