Conceição dopo Allegri? Ecco l'ipotesi dalla Francia: nome caldo se Max saluta

Nome a sorpresa per la panchina del Napoli, si parla di Conceicao in caso di esonero di Allegri

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto riservare una svolta. Secondo quanto riferito dal giornalista Santi Aouna su X, Sérgio Conceição sarebbe un candidato serio per la successione, nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse lasciare. Il tecnico portoghese gode di grande stima da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che da tempo ne apprezza il lavoro e il profilo, e il suo nome è tornato a circolare con insistenza negli ambienti azzurri.

Due occasioni sfumate per la clausola

Per il Napoli non sarebbe un nome nuovo. Conceição è stato infatti molto vicino a diventare l’allenatore azzurro sia nel 2021 sia nel 2023, ma in entrambe le circostanze l’operazione non si concretizzò. Il Porto, all’epoca, chiese il pagamento integrale della clausola rescissoria, un ostacolo che fece naufragare la trattativa. Un precedente che racconta quanto il gradimento di De Laurentiis sia radicato e quanto il matrimonio sia stato vicino a realizzarsi.

Il no al Fenerbahçe

A rendere lo scenario ancora più interessante c’è la recente scelta dell’allenatore, che ha rifiutato l’offerta del Fenerbahçe. Conceição avrebbe infatti preferito attendere un ruolo in uno dei cinque principali campionati europei, e la Serie A rientra pienamente in questo identikit. Per ora si tratta di indiscrezioni, legate all’eventuale addio di Allegri, ma il nome del portoghese resta uno dei più caldi sul tavolo della società. Resta da capire se, stavolta, i tempi e le condizioni potranno incontrarsi.