Rafa Marin: "Con la Lazio una finale! Siamo il Napoli, dimostriamolo stando uniti"

Le parole del difensore del Napoli Rafa Marin dopo la gara di ieri contro il Porto

"Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti". Lo ha scritto Rafa Marin, difensore del Napoli, sui social.

"Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti.

Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!".