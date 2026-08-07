Napoli-Gabriel Jesus, c'è la conferma di Sky: "Contatti con l'agente, i dettagli"

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Calciomercato Napoli, le ultimissime su Gabriel Jesus, l'ultimo nome emerso per rinforzare l'attacco

Arrivano conferme sulla notizia circolata nelle ultime ore in Brasile, precisamente dal quotidiano brasiliano Globo su un tentativo del Napoli per Gabriel Jesus. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio per Sky, il Napoli può realmente entrare in corsa per l'attaccante dell'Arsenal: il club sta parlando in primis con il suo entourage. Il giocatore, inoltre, è sempre piaciuto ad Allegri e potrebbe essere una soluzione in caso di uscite di Lucca e Lukaku.

Napoli-Jesus, cosa diceva l'anticipazione dal Brasile

I colleghi di Globo sono stati i primi a rivelare che club partenopeo è in trattativa per Gabriel Jesus che cambierà squadra in questa finestra di mercato. L'Arsenal per il giocatore accetta trattative solo sulla base di almeno 20 milioni di euro. I club però non si sono ancora cimentati nei colloqui, ma l'interesse degli italiani è molto forte ed il giocatore considera il Napoli come una possibilità concreta.