Allegri voleva un altro attaccante: per ADL il vice Hojlund era già in casa

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Allegri voleva un'altra punta in estate, il Napoli ha detto no. C'era già Lucca e sarà lui il vice Hojlund fino a gennaio almeno. Il retroscena svelato da La Repubblica mette in evidenza le prime divergenze strategiche tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Napoli per la gestione del reparto avanzato. Il tecnico toscano aveva sollecitato l'acquisto di un nuovo centravanti d'esperienza nel mercato estivo, ritenendo fondamentale un'alternativa di ruolo strutturata per far respirare Rasmus Højlund nel corso della stagione.

Allegri voleva un attaccante al fianco di Hojlund

La società ha risposto picche per ragioni di bilancio e di gestione delle risorse interne, convinta di poter valorizzare l'usato sicuro presente in rosa e completare il reparto senza ulteriori uscite finanziarie. Con Lucca pronto a imporsi. Ma la scommessa della dirigenza si sta rivelando un nodo complesso da sciogliere: nonostante l'impegno di Allegri nel lavoro quotidiano per rigenerare il profilo alternativo a Højlund, le prestazioni sul campo continuano a non soddisfare le attese. E già si parla di possibile cambio a gennaio.