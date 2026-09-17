Formazione Napoli, non solo Anguissa: Allegri ha un altro dubbio per Firenze

Formazione Napoli, non solo Anguissa: Allegri ha un altro dubbio per FirenzeTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Non solo il dubbio Anguissa. Altra incognita di formazione per Allegri in vista di Firenze. Olivera o Spinazzola a sinistra? Lo spiega il Cds oggi in edicola. Ore di riflessione per Max prima di sciogliere le riserve e scegliere l'undici da opporre alla squadra di Vanoli.

Leonardo Spinazzola garantisce maggiore sovrapposizione e spinta nell'ultimo terzo di campo, risultando fondamentale per alzare il baricentro; Mathías Olivera offre invece una copertura difensiva più solida nelle marcature individuali e nell'impostazione arretrata. La scelta del terzino sinistro sarà strettamente legata all'esterno alto che Allegri deciderà di schierare