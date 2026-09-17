Infortunio Anguissa: cosa filtra da Castel Volturno e la previsione per Firenze

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Il quadro sulle condizioni di Frank Anguissa resta incerto a quattro giorni dalla trasferta del Napoli al Franchi contro la Fiorentina (in programma domenica alle ore 12:30). Il centrocampista camerunese continua a svolgere lavoro personalizzato in palestra e non è ancora rientrato in gruppo. I problemi fisici che lo hanno costretto a saltare i recenti impegni contro Arsenal e Bologna non sono del tutto smaltiti.

Secondo il Corriere dello Sport, le sedute di allenamento di oggi e domani saranno decisive per capire se il giocatore potrà figurare tra i convocati o se dovrà alzare bandiera bianca per la sfida contro i viola. Qualora Anguissa non dovesse recuperare, Massimiliano Allegri è pronto a confermare la scelta del doppio play, riproponendo Billy Gilmour al fianco di Stanislav Lobotka in mediana.