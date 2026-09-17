Retroscena Lucca: ADL ha detto no a Lotito e a Gattuso, il motivo

vedi letture

Caso Lucca: il Napoli fa muro alla Lazio e rischia l'effetto boomerang

Il percorso di Lorenzo Lucca in maglia azzurra rischia di trasformarsi in una sorta di “accanimento terapeutico”. Dopo un avvio di stagione ai margini delle rotazioni, per il centravanti la sessione estiva di calciomercato avrebbe potuto rappresentare la perfetta occasione di rilancio. Sulle sue tracce si era infatti mossa con decisione la Lazio di Gennaro Gattuso, grande estimatore del bomber in crisi e pronto a garantirgli spazio e centralità nel proprio progetto tattico. Il retroscena è di Repubblica oggi in edicola.

A bloccare l'operazione è stata tuttavia la fermezza del Napoli di fronte alla formula proposta dal club biancoceleste. La società capitolina intendeva infatti rilevare il giocatore con la formula del prestito secco, un'ipotesi rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis e dal ds Giovanni Manna. L'obiettivo della dirigenza partenopea resta quello di rientrare integralmente dell'importo investito per il cartellino dell'attaccante: trattenerlo in rosa senza un reale impiego, tuttavia, rischia solo di svalutarne ulteriormente il valore di mercato.