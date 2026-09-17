Fiorentina-Napoli, Sabatini sicuro: “Vi dico il risultato esatto. E segnerà Mastantuono”

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Sabatini pronostica Fiorentina-Napoli e punta sui gol di Mastantuono e Anguissa.

Il giornalista e opinionista di Mediaset Sandro Sabatini, dopo aver ritrattato le proprie dichiarazioni su Mastantuono, precedentemente definito un calciatore da non acquistare dal Real Madrid, è tornato a parlare della Fiorentina. Nel corso del podcast Numer1, Sabatini si è proiettato verso il prossimo appuntamento di campionato contro il Napoli di Massimiliano Allegri, formulando il suo pronostico sulla sfida di Firenze.

L’opinionista vede gli azzurri favoriti e si aspetta una partita con diverse reti. Sabatini ha indicato anche due possibili marcatori del Napoli, puntando proprio su Mastantuono e sul rientrante Anguissa: “A mio avviso il Napoli si imporrà per 3-1 a Firenze. A questo punto, io punto su una rete di Mastantuono, è il minimo che possa fare. Gli altri gol? Dico Anguissa, al rientro dall'infortunio”.