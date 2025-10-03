Altro che problema: tutti in piedi al cospetto di Re Kevin

Altro che problema. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Kevin De Bruyne e la sua grande prestazione contro lo Sporting in Champions: "Del resto, chi può negarlo, è un fuoriclasse. Uno dei migliori dell’ultimo ventennio. Già, però magari è sazio. Stanco. Ancora fuori forma. E ancora parole. Per intenderci? Sarebbe meglio riguardare la notte di Champions contro lo Sporting Lisbona, fare analisi adeguate e poi alzarsi in piedi al cospetto dell’azione del primo gol di Hojlund.

Due assist, due bellezze e una prestazione feroce in entrambe le fasi: per lui, magari, è la normalità ma il Maradona ha bevuto tutto d’un fiato una coppa di champagne gelato e poi, ebbro di calcio, ha brindato a lui. «Kevin-Kevin-Kevin». De Bruyne forse non lo sa, ma il popolo azzurro dedica raramente un urlo così forte, esplosivo, spontaneo e corale a un giocatore. È riservato solo ai più grandi. È il modo di ringraziare un campione. Il re è vivo. Viva il re" scrive il quotidiano.