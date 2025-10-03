Casi Osimhen-Manolas, la mossa del Napoli per dimostrare correttezza dei criteri adottati per bilancio

Il Gup del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta avanzata dai legali di Aurelio De Laurentiis, fissando per il 6 novembre la nuova udienza. La Procura ha chiesto di portare a processo anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, come riporta Tuttosport. L’accusa riguarda presunti falsi in bilancio legati a due operazioni di mercato.

Nel mirino della magistratura ci sono i trasferimenti di Kostas Manolas e Victor Osimhen, considerati dai giudici funzionali a generare plusvalenze fittizie. La difesa, rappresentata dagli avvocati Contrada e Fulgeri, ha annunciato che il 6 novembre verrà depositata la consulenza di un docente universitario incaricato di dimostrare la correttezza dei criteri adottati nella redazione dei bilanci 2019, 2020 e 2021.