La notizia più stupefacente di questo inizio di stagione

Corre leggero Leonardo Spinazzola, anche dirottato sulla corsia di destra, come se la gamba avesse dimenticato cicatrici e freni. Sguscia via in accelerazioni che ricordano il giocatore ammirato all’Europeo del 2021, quando sembrava di ammirare uno dei terzino più forti al mondo con l’Italia di Roberto Mancini. Poi il tremendo infortunio ed un lungo tunnel da cui sembra finalmente uscito, grazie al lavoro atletico fatto con Antonio Conte ed il suo staff.

La differenza, rispetto al passato, è la continuità: Leo non sta solo tornando, è tornato. Torna ad ogni gara a giocare ad alti livelli, un inizio di stagione davvero strepitoso per il laterale nativo di Foligno. In campo è un pendolo instancabile: spinge con coraggio, ma non sbaglia una lettura difensiva. Il suo apporto non si misura soltanto nelle sortite offensive, ma nella sicurezza con cui interpreta ogni fase di gioco. La sua capacità di incidere nelle due fas è probabilmente la notizia più stupefacente di questa prima parte di stagione.