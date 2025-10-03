Del Genio: “Politano poco lucido? Io sono per l’alternanza! Col Genoa farei partire Neres”

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, si è soffermato su Matteo Politano: “Politano poco lucido? Non bisogna esagerare. Io sono sia per farlo uscire prima che per alternarlo. Conte lo sa benissimo che ci sono macchine e macchine.

C’è chi può fare 50 partite senza problemi e chi magari le fa anche 50 partite ma abbassa il rendimento medio. Io sono per l’alternanza, al di là di sostituirlo prima ma qualche volta può non partire titolare considerando che ha anche la nazionale. Io col Genoa ad esempio farei partire Neres”.