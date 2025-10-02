Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Conte studia le rotazioni dopo l'impegno di Champions

vedi letture

L'ultimo incrocio tra le due squadre aveva regalato un grande colpo di scena: alla terzultima giornata di campionato, il Napoli lanciato verso lo Scudetto veniva fermato sul 2-2 dal Genoa con una rete in extremis. Adesso la situazione è diversa: siamo a inizio Serie A, ma gli azzurri di Antonio Conte vogliono ritrovare i tre punti dopo il ko contro il Milan, mentre la formazione di Patrick Vieira è ancora a caccia della prima vittoria dopo un avvio con soli due pareggi che ha lasciato molto a desiderare. Il Napoli conta diverse indisponibilità, però si prospetta comunque un mini-turnover dopo le fatiche di Champions League.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte farà alcuni cambi dopo gli impegni europei, da non escludere la possibilità del 4-3-3 aggiungendo un esterno. Dunque, Meret tra i pali, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus ed a completare uno tra Spinazzola e Olivera. A centrocampo potrebbe rifiatare qualcuno dei Fab Four, scalpitano infatti Elmas e Gilmour, così come Neres che può prendere il posto di McTominay o De Bruyne con conseguente cambio modulo. Dopo cinque gare di fila da titolare e 90 minuti giocati con lo Sporting, si pensa a un turno di riposo per Hojlund con Lucca al suo posto.

Le ultime sul Genoa

Patrick Vieira ha perso Stanciu in settimana a causa di un infortunio, ma per il resto non ha grosse defezioni. Così il tecnico francese confermerà gran parte degli uomini nel suo 4-2-3-1, ma con un paio di possibili novità in attacco per cercare di migliorare il potenziale offensivo: infatti Ekuban è in vantaggio su Colombo per il ruolo di centravanti, Venturino insidia fortemente Vitinha per un posto sulla trequarti insieme a Malinovskyi ed Ellertsson (in pole su Carboni). Poi confermata la coppia Masini-Frendrup in mediana, stesso dicasi per i centrali Ostigard e Vasquez con Norton-Cuffy e Martin ai lati; in porta c'è Leali.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 5 ottobre ore 18:00

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 60-40%, Lobotka-Gilmour 60-40%, Anguissa-Elmas 60-40%, De Bruyne-Neres 55-45%, Hojlund-Lucca 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Buongiorno, Contini

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Ellertsson-Carboni 60-40%, Vitinha-Venturino 55-45%, Ekuban-Colombo 55-45%

Indisponibili: Messias, Stanciu

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net