Napoli-Torino, le probabili formazioni: Lobotka out, le scelte di Conte

Torna la Serie A con Napoli-Torino, match di apertura della 28ª giornata. Occhi puntati su Anguissa e McTominay: ecco le probabili scelte degli allenatori

Il pallone torna a rotolare al Diego Armando Maradona venerdì 6 marzo alle 20:45, e stavolta lo fa con il peso specifico di un incrocio che vale moltissimo su entrambe le sponde. Da una parte c'è il Napoli di Antonio Conte, terzo in classifica con 53 punti e ancora in corsa per blindare il pass per la prossima Champions League 2026/27. Dall'altra il Torino di Roberto D'Aversa, allenatore subentrato di recente a Baroni, quattordicesimo a quota 30 con la necessità assoluta di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il campionato dei partenopei racconta una storia di ambizioni ridimensionate ma non spente: eliminati dalla Champions nella fase a gironi (fatale il ko interno contro il Chelsea), usciti dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori, gli azzurri si sono concentrati sull'unico obiettivo rimasto: conservare e rafforzare il quarto posto. Al momento il vantaggio sul Como quinto è di 5 punti, con 11 giornate ancora da giocare: una distanza sufficiente a essere gestita, non abbastanza da permettersi distrazioni.

Il Torino, invece, arriva a Napoli in un momento di cauta ripresa: la vittoria 2-0 contro la Lazio nella scorsa giornata ha restituito ossigeno a D'Aversa e ha fermato una serie nera di risultati. Restano però i fantasmi di ko pesanti come il 6-0 subito a Como e lo 0-3 rimediato a Genova, che certificano le fragilità strutturali di una squadra costruita per non retrocedere ma non ancora solida abbastanza da considerarsi al sicuro.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte non è orientato a stravolgimenti di formazione, anche perché dall'infermeria possono tornare al massimo per la panchina McTominay e Anguissa. Dunque, 3-4-2-1 in cui si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, a guidare la difesa ancora Juan Jesus con Beukema e Buongiorno ai suoi lati. In mediana Lobotka verso il forfait per un fastidio muscolare, pronti Gilmour ed Elmas, poi occhio sulle corsie dove Politano e Spinazzola sono apparsi in appanno: Gutierrez scalpita per prendere il posto di uno dei due. In attacco, nuova chance al tridente Vergara-Hojlund-Alisson Santos. È tornato ad allenarsi in gruppo Kevin De Bruyne, che punta alla convocazione in una delle prossime gare.

Le ultime sul Torino

Roberto D'Aversa dà fiducia al 3-5-2 ed agli uomini che hanno battuto la Lazio nello scorso turno. In porta Paleari, retroguardia formata da Ismajli, Coco ed Ebosse, quest'ultimo in pole su Marianucci. In cabina di regia c'è Prati coadiuvato da Gineitis e Vlasic pronto a spingersi in avanti, mentre sugli esterni agiranno Lazaro e Obrador. In attacco, possibile coppia di ex: Simeone e Zapata viaggiano verso la conferma dal 1'.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) venerdì 6 marzo ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Anguissa (in dubbio), Lobotka

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

Ballottaggi: Ebosse-Marianucci 55-45%, Gineitis-Casadei 60-40%, Zapata-Kulenovic 60-40%

Indisponibili: Aboukhlal

Le statistiche chiave della stagione:

- Napoli: 53 punti in 27 partite (media 1,96 a gara), 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 41 gol fatti e 28 gol subiti

- Torino: 30 punti in 27 partite (media 1,11 a gara), 8 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte, 27 gol fatti e 47 gol subiti

- Probabilità di vittoria Napoli: 63,9% — Pareggio: 22,1% — Vittoria Torino: 14%

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli