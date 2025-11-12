Anguissa è tornato a Napoli: domani gli esami strumentali

Frank Zambo Anguissa è rientrato in serata a Napoli dopo uno scalo a Parigi, ma le notizie sulle sue condizioni non sono incoraggianti. Il centrocampista camerunense si è infatti fermato durante l’allenamento di martedì con la propria nazionale a causa di un problema muscolare, la cui entità sarà chiarita soltanto dagli esami strumentali previsti per domani.

Secondo le prime indiscrezioni, si teme uno stop di circa 30-40 giorni, che lo costringerebbe a saltare diversi impegni con il Napoli tra campionato e coppe. Non è da escludere, inoltre, che l’infortunio possa mettere a rischio la partecipazione di Anguissa alla Coppa d’Africa, in programma tra dicembre e gennaio. Una brutta notizia per Antonio Conte, che rischia di perdere un elemento fondamentale del suo centrocampo proprio in un periodo cruciale della stagione.