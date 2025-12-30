Svolta Lucca, il Napoli ora vuole rivedere accordo con l'Udinese: i dettagli

Lorenzo Lucca ha segnato appena due gol con la maglia del Napoli. Gioca poco e non convince. Di lui si parla anche in chiave mercato con gennaio che può diventare mese di svolta. Intanto, secondo quanto si legge sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, adesso è il Napoli che "vuole ridiscutere l'accordo con l'Udinese". Il club azzurro, da accordi estivi, dovrà riscattare il giocatore al primo punto conquistato a febbraio. La cifra restante è di 26 milioni. Vedremo cosa accadrà.