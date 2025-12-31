Lukaku, rientro lontano. Gazzetta: "Serviranno ancora delle settimane"

"Riad - e la convocazione - è stata una perfida illusione, un volo tra le nuvole per pensare che il tormento stesse per evaporare nella gioia più moderata: ma forzare, ora, ancora non si può, non è assolutamente consigliabile, e starsene in infermeria a scandire le ore è una faticaccia da assorbire". Così scrive la Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Romelu Lukaku che salterà sicuramente le sfide con Lazio e pure quella con l'Inter in programma l'11 gennaio.

"Con ottimismo, serviranno altre due o tre settimane in cui la malinconia si mischierà all’insofferenza: ma quei muscoli vanno trattati con prudenza.Però se ne sono andati quattro mesi e mezzo - alla fine si andrà ben oltre i cinque - che hanno portato via anche (quasi) un intero girone d’andata e praticamente la vetrina di Champions: per non sfidare né la sorte e né il destino è sconsigliato a Castel Volturno abbandonarsi a previsioni con cui poi eventualmente entrare in collisione".