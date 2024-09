Anguissa non tornerà prima di giovedì: la scelta di Conte su McTominay e Gilmour

Scozia-Polonia, per i tifosi del Napoli, è stata un po’ una partita del destino, scrive il Corriere dello Sport definendola una specie di testamento del centrocampo perché il passato rappresentato da Piotr Zielinski ha sfidato il presente, ovvero Scott McTominay e Billy Gilmour che hanno palleggiato e poi infilato in porta facendo esultare anche i tifosi napoletani sui social oltre che gli scozzesi. Per ora Antonio Conte li ha soltanto intravisti prima della gara con il Parma ed ora attende di allenarsi.

Domani l'ultima sfida in Portogallo e martedì pomeriggio saranno entrambi presenti al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare la preparazione e l'avvicinamento al Cagliari. Per il quotidiano "dire se potranno avere chance di giocare dal primo minuto a Cagliari, obiettivamente, è proibitivo: finora non hanno svolto una sola seduta e sono completamente a digiuno dei metodi di Conte. Di certo sono entrambi super professionisti e anche perfettamente allenati. Ipotizzando: Anguissa giocherà oggi la prima contro la Namibia e martedì la seconda contro lo Zimbabwe in Uganda. Ovvero: non sarà alla base prima di giovedì. E se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, è probabile che possa riguardare Frank. E di conseguenza uno tra McT e Gilmour si ritroverebbe candidato".