Antonio Conte non è a Napoli: arriverà in città nel giorno della presentazione

In realtà il tecnico è ancora in vacanza e arriverà in città probabilmente solo nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa

E' tutto pronto per l'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Il tweet presidenziale è atteso tra mercoledì e giovedì, ma intanto in giornata si sono diffusi rumors su un approdo in città del tecnico di Lecce, ma in realtà il tecnico è ancora in vacanza e arriverà in città probabilmente solo nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa (ancora da confermare).

A confermarlo è il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, che scrive sui social: "Solo per correttezza, Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa". Per Antonio Conte, dunque, è tutto pronto, come vi stiamo raccontando da diversi giorni, ma servirà ancora un po' di pazienza. Il tecnico non è a Napoli, la presentazione non sarà probabilmente imminente, ma l'annuncio sì ed è atteso entro giovedì.