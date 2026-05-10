Aria di fine ciclo! 3-4 senatori verso l'addio: il Napoli deve ringiovanire e tagliare ingaggi

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I nomi sono quelli di Alex Meret, Juan Jesus, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, pilastri dello spogliatoio, sia con Conte che prima.

Il Napoli si prepara a vivere un’estate di cambiamenti profondi. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, alcuni dei protagonisti più importanti dell’era recente azzurra sarebbero ormai vicini ai saluti dopo aver contribuito a riscrivere la storia del club tra scudetti e Supercoppa. I nomi sono quelli di Alex Meret, Juan Jesus, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, pilastri dello spogliatoio che sotto la guida di Antonio Conte hanno saputo rilanciarsi dopo la deludente stagione successiva al titolo targato Spalletti. Il Napoli, infatti, vuole ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, linea che porterà inevitabilmente a diverse separazioni.

Juan Jesus a scadenza, Meret sorpassato

Per Juan Jesus, riferisce il Corriere dello Sport, i discorsi per il rinnovo sarebbero stati interrotti prima ancora di iniziare. Diversa ma comunque incerta la situazione di Meret, spesso criticato ma protagonista nei successi degli ultimi anni: il portiere sarebbe stato sorpassato nelle gerarchie da Milinkovic-Savic e potrebbe cercare una nuova esperienza.

Lobotka-Anguissa, entrambi via o solo uno?

Anche Lobotka e Anguissa riflettono sul futuro. Lo slovacco ha una clausola da 25 milioni valida fino a metà luglio e diversi estimatori, mentre il centrocampista camerunense sarebbe orientato a cambiare aria dopo aver perso centralità nell’ultimo periodo. Per tutti, però, resta il peso di un’eredità importante nella storia recente del Napoli.