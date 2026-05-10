Futuro Conte, Il Mattino: spunta l'ipotesi rinnovo con ingaggio spalmato! I dettagli

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Il summit tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si avvicina e, intanto, filtrano segnali incoraggianti sulla possibilità di proseguire insieme.

Il summit tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si avvicina e, intanto, filtrano segnali incoraggianti sulla possibilità di proseguire insieme. Come riferiscono oggi i colleghi sulle pagine de Il Mattino, dall’entourage dell’allenatore starebbero arrivando aperture importanti nei confronti del progetto del Napoli.

Futuro Conte, spunta l'ipotesi rinnovo. Con ingaggio spalmato

L’incontro tra il presidente azzurro e il tecnico potrebbe andare in scena già mercoledì 13 maggio e servirà per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, ma soprattutto per capire se ci siano le basi per continuare il rapporto. Secondo Il Mattino, sul tavolo potrebbe finire addirittura un rinnovo fino al 2028, soluzione che permetterebbe anche di ridistribuire l’ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione ed evitare di iniziare il prossimo campionato con un contratto in scadenza.

Conte, apertura totale al nuovo progetto Napoli

Il quotidiano scrive: “Dal mondo Conte arrivano segnali di apertura totale nei confronti del nuovo progetto Napoli”. Molto, però, dipenderà anche dalle intenzioni future di De Laurentiis e dall’eventuale strategia societaria per i prossimi anni.