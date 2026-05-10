Futuro Conte, CdS: è infastidito dai giudizi negativi sulla stagione con 2° posto e Supercoppa
Napoli-Bologna non sarà una partita come le altre per Antonio Conte. Proprio contro i rossoblù, mesi fa, arrivò uno dei momenti più delicati della stagione azzurra, tra la sconfitta e le parole forti del tecnico nel post gara: “Io morti non ne accompagno”. Dopo quella sfida e la successiva pausa per le nazionali, sembrava persino possibile una rottura con il Napoli. Invece, da lì, iniziò la fase migliore dell’annata.
Supercoppa conquistata
Senza De Bruyne e con un Neres in grande forma, gli azzurri riuscirono a rilanciarsi fino alla conquista della Supercoppa, pur restando il rimpianto enorme per il cammino europeo, con il deludente trentesimo posto nel girone di Champions League.
Conte infastidito
Secondo il Corriere dello Sport, Conte sarebbe infastidito dai giudizi negativi sulla stagione: il tecnico considera importanti la Supercoppa conquistata, la qualificazione Champions ormai a un passo e il possibile secondo posto dietro l’Inter. Sul futuro, invece, tutto sarà deciso dopo il confronto con De Laurentiis. Intanto Conte ha ribadito: “Più si sta zitti e meglio è fin quando non finisce il campionato”.
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