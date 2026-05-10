Futuro Conte, CdS: è infastidito dai giudizi negativi sulla stagione con 2° posto e Supercoppa

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Oggi alle 08:55 In primo piano di di @PieroMatrone

Sul futuro tutto sarà deciso dopo il confronto con De Laurentiis. Conte ha ribadito: “Più si sta zitti e meglio è fin quando non finisce il campionato”.