As - James, il Real continua a preferire il Napoli: prosegue la trattativa, l'Atletico ha due vantaggi

Il nome è sempre quello, James Rodriguez. In casa Napoli, ormai, tiene banco la situazione del colombiano da diverse settimane, ma la trattativa con il Real Madrid che procede senza trovare una soluzione definitiva. Il tutto, ovviamente, condito da indiscrezioni che vorrebbero James accostato anche ad altri club, primo fra tutti l'Atletico Madrid.



PRIMA NAPOLI - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano spagnolo As, la rotta che porta a James Rodriguez sarebbe ancora percorribile per il Napoli, con il Real che preferirebbe di gran lunga cedere il colombiano al club di De Laurentiis piuttosto che ai rivali colchoneros. Le posizioni, però, restano ferme: il Napoli chiede il prestito con diritto di riscatto, mentre il Real insiste per la cessione a titolo definitivo, contemplando anche un pagamento a rate. Per ora le parti - si legge - continuano a lavorare per trovare una soluzione.



DUE CARTE - L'Atletico Madrid, bisogna dirlo, avrebbe tutte le credenziali per poter mettere le mani su James: come sottolineato dallo stesso As, il club del presidente Cerezo ha più liquidità del Napoli ed ovviamente la disponibilità del giocatore a restare a Madrid. Resta, però, chiara la volontà del Real che preferirebbe mandarlo in Italia, nella fattispecie alla corte di Ancelotti, invece di darlo ai vicini di casa dell'Atletico.



REAL CERCA SOLDI - Al momento le acque sembrano stagnanti ma il Real Madrid avrà bisogno di cedere: il pallino del presidente Florentino Perez resta Pogba, e per portarlo a casa e muovere tutta la campagna acquisti i blancos dovranno recuperare dalle cessioni ben 200 mln, nei quali ovviamente sono compresi i soldi de trasferimento di James, giocatore praticamente invisibile - scrive As - agli occhi di Zinedine Zidane.