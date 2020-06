Auriemma su Tuttosport: "Ruolo per ruolo, ecco tutti i 9 obiettivi di Giuntoli! Dipende dalle cessioni..."

Jeremie Boga, Milot Rashica, Ciro Immobile, Victor Osimhen, Nikola Milenkovic, Gabriel Magalhaes, Kostas Tsimikas, Emerson Palmieri e Jordan Veretout. E, probabilmente, ci sarà qualche altro nome. La lista di Cristiano Giuntoli è bella lunga perché il direttore sportivo del Napoli è abituato a lavorare così: valutare un gran numero di profili per scegliere il migliore e quello più conveniente per il Napoli.

COME SI SCEGLIE - Gli obiettivi dunque, come raccontato da Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, sarebbero nove in totale, ma ovviamente tutto dipenderà da chi andrà via e chi no. Un esterno, ad esempio, dovrebbe arrivare quasi certamente, considerando l'addio imminente di Callejon: Boga e Rashica i nomi più graditi al club azzurro. Se partisse Milik, si sceglierebbe tra Osimhen e Immobile il rimpiazzo. Mentre Milenkovic e Gabriel andrebbero a colmare l'eventuale buco lasciato da Koulibaly. Il terzino sinistro, invece, dovrebbe arrivare a prescindere.