Auriemma svela: "ADL ieri ha definito il rinnovo di Fabiàn con clausola monstre"

Aurelio De Laurentiis nella giornata di domenica ha trovato l'accordo con gli agenti di Fabiàn per prolungare il contratto dello spagnolo. Questo l'importante retroscena svelato da Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, nella quale si parla del nuovo accordo raggiunto con il centrocampista iberico.

"De Laurentiis ha avuto un colloquio decisivo con i rappresentanti della You First, gli agenti del centrocampista spagnolo e hanno trovato il punto d’incontro su un accordo da 3 milioni stagionali più bonus, mentre il Napoli potrà fissare sul nuovo contratto una clausola rescissoria da almeno 100 milioni di euro. Fabian ha accettato di restare a Napoli anche per una ragione singolare: ha atteso di capire se il suo amico Dries Mertens trovasse l’accordo, prima di fare lo stesso".