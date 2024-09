Azzurri sotto torchio a Castel Volturno: doppie sedute ed oggi ci sarà la Primavera

La settimana è tosta, in attesa che rientrino gli undici nazionali alla base. Lo racconta il Corriere dello Sport sottolineando che a Castel Volturno si va avanti a colpi di doppie sedute d’allenamento. E' successo giovedì, ma anche ieri: "Antonio Conte sta mettendo sotto torchio i giocatori rimasti a disposizione in vista della partita con il Cagliari. C’è da arrivare in condizione per non perdere il ritmo partita che gli altri, quelli in giro per il mondo, mantengono vivo con le rispettive nazionali".

Oggi, tra l’altro, ad allenarsi con la prima squadra ci sarà anche una seduta congiunta con la Primavera di Dario Rocco, che non ha ancora debuttato nel girone B del campionato Primavera 2, prima di due giorni di riposo in attesa di ritrovare i nazionali. Affronteranno tra gli altri Lukaku e pure Neres, in campo anche nei giorni di riposo: "Il belga è lì da lunedì, ha avuto solo un giorno di riposo, il brasiliano mette benzina nelle gambe da martedì. Entrambi hanno un solo obiettivo: raggiungere la forma richiesta dal loro allenatore, Conte, e presentarsi in palla a Cagliari. Rom partirà dal 1’".