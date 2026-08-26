Summit Zeballos, c'è il Parma ma può andare in scadenza: la situazione

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Calciomercato Napoli, le ultime sul tormentone Exequiel Zeballos

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, al centro sportivo di Castel Volturno è andato in scena un altro vertice di mercato, legato ad un obiettivo seguito dal Napoli ormai da mesi: l'argentino Exequiel Zeballos, il 24enne el Changuito, esterno offensivo del Boca Juniors, che secondo il Corriere dello Sport è finito nelle ultime ore anche nel mirino del Parma, dopo essere stato seguito nelle scorse settimane anche dal Celta Vigo.

Zeballos ha offerte, ma può svincolarsi a dicembre

Il ds Giovanni Manna ha incontrato l'agente del giocatore, Diego Merino, insieme all'intermediario dell'operazione, Massimo La Porta, per verificare concretamente la fattibilità del trasferimento. Il classe 2001, attualmente fuori rosa al Boca dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, andrà in scadenza a dicembre e acquisirà a tutti gli effetti lo status di parametro zero, uno scenario che potrebbe favorire i piani di mercato del Napoli.