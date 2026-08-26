Guiu-Napoli, ecco la richiesta del Chelsea. Gabriel Jesus non convince tutti in società

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Calciomercato Napoli, le ultimissime per il colpo in attacco

Il Napoli è forte su Marc Guiu e i primi contatti con il Chelsea ci sono già stati, complice il dialogo aperto nelle scorse settimane proprio con i Blues per l'affare Badiashile. I due club non sono però ancora vicini: il Chelsea vuole cedere il giocatore a titolo definitivo e valuta il cartellino 25 milioni, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 15, scrive quest'oggi la Gazzetta delo Sport, sottolineando che manca meno di una settimana alla chiusura del mercato, ma il tempo per trovare un'intesa c'è ancora, se le parti lo vorranno. Allegri chiede un centravanti con caratteristiche diverse da Hojlund e Lucca, e Guiu, essendo under, non occuperebbe posti nella lista Serie A - il vero nodo semmai riguarda la lista Champions.

Tutto dipende dalle cessioni: Lang la chiave, Gabriel Jesus si complica

Per Manna serve però prima vendere: qualora partisse Lang, si libererebbe un tesoretto da reinvestire proprio su Guiu, il cui ingaggio è comunque inferiore a quello dell'olandese anche se è cercato anche da un altro club tedesco e più defilato c'è il Siviglia che non fa le coppe europee. Sullo sfondo resta viva anche la pista Gabriel Jesus, messo sul mercato dal Chelsea e fortemente seguito dal Napoli, anche se in società non tutti sono convinti di puntare su un profilo non più giovanissimo.