Richiesta divieto striscioni, Repubblica svela il motivo: "ADL pensa a dressing stile Champions"

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Domenica la "prima" al Maradona, con il gelo tra De Laurentiis e gli ultrà, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica entrando nel dettaglio del vertice che c'è stato ieri in Questura che ha rigettato la richiesta del presidente del club partenopeo. In questo senso il quotidiano spiega anche le motivazioni dietro questa richieste e che non riguarderebbero a quanto pare presunte tensioni con i gruppi organizzati:

ADL, tentativo per un dressing in stile Champions

"Il presidente vorrebbe riservare agli sponsor gli spazi occupati allo stadio dagli striscioni dei gruppi organizzati, con un dressing in stile Champions League anche per il campionato. Può essere vietato però solamente l'ingresso di striscioni non regolamentari, misure restrittive per quelli autorizzati non sarebbero invece comprensibili", scrive l'edizione partenopea del quotidiano.