Lang, torna forte il Galatasaray! Cds: "E può sbloccare Gabriel Jesus"

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Calciomercato Napoli, le ultime sull'intreccio Lang-Jesus

Il Galatasaray è tornato a farsi vivo per Noa Lang. Con maggiore forza ed evidentemente presupposti diversi rispetto all’intenzione precedente di provare a strappare un prestito, lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, ribadendo la volontà del Napoli che del resto è sempre stata quella di cedere il giocatore solo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Nessun'altra strada, anche per sbloccare poi l'arrivo di un altro elemento in attacco.

Lang-Jesus, le valutazioni dei cartellini

Secondo il quotidiano, Allegri aspetta un’altra punta con caratteristiche diverse per completare il reparto con Hojlund, il centravanti frontman, e Lucca, in rampa e animato da grande voglia di riscatto. Il Napoli valuta Noa intorno ai 25 milioni di euro mentre Gabriel Jesus, da tempo il primo nome sulla lista per rinforzare la squadra, costa sotto i 20 milioni di euro e l’Arsenal lo ha messo in vendita. Gli affari sono legati più che mai a sei giorni dalla fine.

Le alternative di Manna

I piani alternativi invece portano a Marc Guiu, 20 anni, talento spagnolo ai margini del Chelsea che stuzzica l’interesse soprattutto in ottica futura. Un giocatore che i Blues, come dicono in Inghilterra, valutano 25 milioni di sterline. In Francia invece piace Amine Gouiri, 26 anni, attaccante dell’OM che ha segnato due gol allo Strasburgo all’esordio in Ligue 1, lanciando la prima vittoria dei marsigliesi.