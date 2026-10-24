Badiashile a Dazn: “Malen è veramente bravo, per fermarlo bisogna lavorare di squadra”

Badiashile prima di Napoli-Roma: dall'adattamento in Italia alla strategia per fermare Malen.

Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il difensore azzurro Benoit Badiashile è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando del suo ambientamento nel calcio italiano e della sfida contro l'attaccante giallorosso Malen.

Il tuo adattamento in Italia come sta andando?

“All'inizio è stata un po' dura, ma adesso ci ho preso la mano e mi sento bene”.

Come si ferma Malen?

“Ci ho giocato contro in Premier, veramente un bravo attaccante. Per fermarlo bisogna lavorare di squadra e ci proveremo”.