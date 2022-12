Bel gioco, turismo calcistico e l'impatto di Kvara-Kim: com'è cresciuto il brand Napoli

Yougov ha constatato che il Napoli è cresciuto nel mercato italiano, piazzandosi al terzo posto alle spalle del Milan campione d’Italia e del Real Madrid

"Questi dati sono il frutto della bellezza del gioco proposto sul campo, dell’impatto di giocatori come Kim e Kvaratskhelia, invidiati da tanti club anche più blasonati, del rendimento di Osimhen. È aumentato il turismo calcistico da più parti del mondo, al Maradona e in trasferta si sono visti tifosi coreani, in Georgia poi le partite del Napoli di Kvara addirittura vengono trasmesse nei cinema. Il Napoli può e vuole ancora migliorare soprattutto sul mercato estero, il ritiro in Turchia e le amichevoli di spessore internazionale possono incentivare la crescita del Napoli fuori dai confini nazionali".