Belgio, Garcia "Lukaku non si sente al 100%, spero torni presto a Napoli e giochi con continuità"

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Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli e oggi ct del Belgio, ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku durante il ritiro dei Diavoli Rossi negli Stati Uniti. Il commissario tecnico ha spiegato le difficoltà dell’attaccante, alle prese con un recupero non ancora completato.

Le parole di Garcia

“Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. Quando non sei al massimo, anche l’aspetto mentale diventa fondamentale, soprattutto per la paura di ricadute”, ha dichiarato Garcia.

La speranza di Garcia

Il ct ha poi aggiunto: “Questo tipo di infortunio richiede tempo, soprattutto senza intervento chirurgico. Spero che possa tornare presto al Napoli e giocare con continuità, è importante per il club e per la nazionale”.