Lukaku verso l'addio! Gazzetta: strappo pare insanabile, ecco cosa rischia Big rom

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La frattura ormai è evidente e difficilmente ricomponibile: tra il Napoli e Romelu Lukaku si è arrivati a un punto di non ritorno. Dopo giorni di tensione e incomprensioni, la situazione è esplosa definitivamente, costringendo il club a prendere una posizione netta in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Il Napoli non concede deroghe a Lukaku

Il nodo - ricostruisce La Gazzetta dello Sport - nasce dalla scelta dell’attaccante di restare ad Anversa per allenarsi con un proprio preparatore, saltando le ultime sedute senza autorizzazione. Una decisione che non è stata digerita dalla società, pronta a intervenire con fermezza. Il messaggio recapitato al giocatore è chiaro: niente deroghe né eccezioni. In caso di ulteriore assenza, scatterà il piano più drastico, ovvero l’esclusione dal gruppo squadra, oltre alla multa già prevista dal regolamento interno.

Il tentativo dell'agente e la linea del club

Nel tentativo di ricucire, il suo agente Federico Pastorello ha provato a mediare con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma senza successo. Il Napoli, forte di una linea condivisa tra dirigenza e staff tecnico, ha scelto di privilegiare i principi di disciplina rispetto a qualsiasi altra valutazione, anche economica.

Lukaku verso l'addio

Eppure, sullo sfondo restano motivazioni sportive importanti: Lukaku vuole ritrovare la miglior condizione in vista delle ultime partite stagionali e soprattutto del Mondiale di giugno, probabilmente l’ultimo della sua carriera. Una scelta personale che ha però innescato uno scontro frontale. Nonostante i contatti ancora attivi, il clima resta tesissimo. E la sensazione è che la separazione, più che un’ipotesi, sia ormai solo una questione di tempo.